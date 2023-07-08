Нестеров о Федотове в ЦСКА: «Убежден, что при подписании документов были соблюдены все нормы»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Никита Нестеров Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Капитан ЦСКА рад возвращению Ивана Федотова.

Защитник Никита Нестеров с воодушевлением отреагировал на объявление о контракте, который московский клуб заключил с вратарем.

«Очень рады, что Ваня Федотов возвращается в ЦСКА. Это вратарь высокого уровня!

Уверен, что он поможет нашей команде в предстоящих сезонах. Нет сомнений, что он быстро наберет форму и сможет полноценно подготовиться к старту чемпионата.

Убежден, что при подписании документов были соблюдены все необходимые нормы и процедуры. Ждем Ваню в команде, всегда поддержим – мы одна команда!» – сказал капитан армейцев.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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3 комментария

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Maxim Shumov
Поклон и движение языком - засчитаны💪🏻
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Andrewxyz
Ну раз Нестеров уверен, тогда ладно.
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Геннадий Тимченко
"всегда поддержим" - на фоне недавнего "призыва" в армию и последующей "поддержки" звучит шикарно.... браво👏👏👏
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