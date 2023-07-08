Есмантович о контракте Федотова с ЦСКА: «Ваня с удовольствием отреагировал, подписал. Все было официально, спокойно»
В ЦСКА заявили, что Иван Федотов подписал контракт с удовольствием.
Президент московского клуба Игорь Есмантович рассказал, как было заключено новое двухлетнее соглашение с вратарем.
«Быстро ли договорились с Ваней? Послушайте, слово «быстро» здесь некорректно. «Быстро» – это минута или день? Спокойно, обычно договорились.
Был предложен контракт. Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента.
Сейчас есть новая форма недавно вступившего в силу контракта, где агент подписывает сделку вместе с игроком и клубом. Агент должен быть сертифицирован. Лига с каждым годом улучшает, делает апгрейд юридического статуса и тех вещей, которые ведут к правильному – с моей стороны – пониманию.
Все сделано было официально, спокойно. Ну а как еще должно было быть?
Все было в рабочем порядке? Абсолютно», – сказал функционер.
Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
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В присутствии агента ФСБ, полагаю ))
Все равно ехать теперь некуда - добавил Есмантович
и отработать контракт
то из дубая летят самолеты в сторону канады
Или при выборе
А) подписать контракт с ЦСКА (удовольствие прилагается)
Б) допуск к гос.тайне
Федотов выбрал (А)
- да, да , с удовольствием подписал .
- Ваня, в армию!
- С удовольствием!!!