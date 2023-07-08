Есмантович о контракте Федотова с ЦСКА: «Ваня с удовольствием отреагировал, подписал. Все было официально, спокойно»

В ЦСКА заявили, что Иван Федотов подписал контракт с удовольствием.

Президент московского клуба рассказал, как было заключено новое двухлетнее соглашение с вратарем.

«Быстро ли договорились с Ваней? Послушайте, слово «быстро» здесь некорректно. «Быстро» – это минута или день? Спокойно, обычно договорились.

Был предложен контракт. Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента.

Сейчас есть новая форма недавно вступившего в силу контракта, где агент подписывает сделку вместе с игроком и клубом. Агент должен быть сертифицирован. Лига с каждым годом улучшает, делает апгрейд юридического статуса и тех вещей, которые ведут к правильному – с моей стороны – пониманию.

Все сделано было официально, спокойно. Ну а как еще должно было быть?

Все было в рабочем порядке? Абсолютно», – сказал функционер.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».