Есмантович о контракте Федотова с ЦСКА: «Ваня с удовольствием отреагировал, подписал. Все было официально, спокойно»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

В ЦСКА заявили, что Иван Федотов подписал контракт с удовольствием.

Президент московского клуба Игорь Есмантович рассказал, как было заключено новое двухлетнее соглашение с вратарем.

«Быстро ли договорились с Ваней? Послушайте, слово «быстро» здесь некорректно. «Быстро» – это минута или день? Спокойно, обычно договорились.

Был предложен контракт. Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента.

Сейчас есть новая форма недавно вступившего в силу контракта, где агент подписывает сделку вместе с игроком и клубом. Агент должен быть сертифицирован. Лига с каждым годом улучшает, делает апгрейд юридического статуса и тех вещей, которые ведут к правильному – с моей стороны – пониманию.

Все сделано было официально, спокойно. Ну а как еще должно было быть?

Все было в рабочем порядке? Абсолютно», – сказал функционер.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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12 комментариев

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Игорь Игорев
Наглый, мутный, туповатый сечинский холуй отрабатывает по полной. Эти люди реально считают, что поведение гопников считается силой.
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+18
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Karra
В официальном порядке, в присутствии агента.
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В присутствии агента ФСБ, полагаю ))
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+9
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Hitgoe Himgob
Секретные объекты увидел, отреагировал, подписал, все было спокойно
Все равно ехать теперь некуда - добавил Есмантович
+6
-2
+4
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Сергей Русаков
Я просто в ах... а кто такой Федотов, это, что Патрик Руа, Мартин Бродо, Доминик Гашек, в миниатюре , нет , он пока вообще никто.
+3
0
+3
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Денис Давыдов
"И его семья скоро вернётся домой" - тихо добавил Есмантович, зловеще посмеиваясь.
+4
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selachii
"Улыбаемся и машем"(с)
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neuklujyi peshehod
если бы федотов хотел перебраться за океан
и отработать контракт
то из дубая летят самолеты в сторону канады
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Karra
Ответ marshal .masha
Именно поэтому Федотов сейчас загорает в Дубаях). Смерить уже, Федотов с ними в одной упряжке, вместе подставляют всю лигу
Напомнило фильм "Бегущий человек"
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LaVa
Агента тоже в армию призвали?
Или при выборе
А) подписать контракт с ЦСКА (удовольствие прилагается)
Б) допуск к гос.тайне
Федотов выбрал (А)
+1
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Беня_Финитас
Ваня с удовольствием не поехал в ХК "Бахмут " . а как еще должно было быть ? всё официально-спокойно , правда Ваня ?
- да, да , с удовольствием подписал .
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snipe
Год назад:
- Ваня, в армию!
- С удовольствием!!!
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