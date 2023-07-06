«Было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ, но решать ему. Иван пропустил год». Щитов о вратаре

Никита Щитов высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее КХЛ запросила у НХЛ информацию о статусе вратаря, поскольку ЦСКА хочет зарегистрировать его контракт.

«Получается, сейчас принадлежит «Филадельфии». Но они не включили его в список игроков, которые поедут в лагерь развития, потому что у НХЛ есть устная договоренность с КХЛ о взаимоуважении контрактов. По идее, он вправе туда уехать.

Я думаю, что было бы здорово, если бы Федотов поехал в НХЛ. Но решать ему. Иван пропустил год, ему нужно будет много работать, стараться и доказывать.

Впрочем, я не знаю, в каких взаимоотношениях с руководством находится Иван, какие у него есть договоренности насчет контракта. Мне было бы интересно посмотреть, как он попытается закрепиться в . Интересно, что он выберет для себя?» — сказал бывший защитник клубов КХЛ.