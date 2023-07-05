Коньков об Иване Федотове: «Проявить себя в НХЛ будет проблематично. Но ему стоит отправиться в «Филадельфию», провести там лагерь»

Сергей Коньков высказался о карьерной ситуации Ивана Федотова.

26-летний вратарь завершил службу в армии и подписал 2-летний контракт с ЦСКА.

КХЛ отказалась его регистрировать, так как « » продлила действие заключенного в прошлом мае однолетнего соглашения на сезон-2023/24.

НХЛ и КХЛ на данный момент продолжают уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений в 2022 году.

«Мне кажется, в НХЛ ему будет проблематично себя проявить. Хотя, все может быть. В прошлом году Иван был после чемпионского сезона и серебра Олимпиады на подъеме.

Сейчас же он год не играл на высшем уровне. Да, у него были какие-то тренировки на любительском уровне. Понятно, что сейчас сложно говорить о его форме.

Но ему стоит отправиться в «Филадельфию», провести там тренировочный лагерь и познакомиться с требованиями. Он вполне может это сделать. Сейчас же Федотову нужно просто вернуться на лед и доказать свой уровень», – считает двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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