Иван Федотов поблагодарил за поддержку и сообщил, что трудности еще не закончились.

Бывший вратарь ЦСКА завершил службу в армии.

«Всем, оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут»💪🏻😎» – написал Федотов в своем телеграм-канале.

Это первое публичное высказывание Ивана после призыва в армию.

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ. После завершения службы Федотов подписал 2-летний контракт с ЦСКА.

«Филадельфия» заявила, что действие контракта игрока с клубом переносится на сезон-2023/24. В связи с этим КХЛ отказалась регистрировать соглашение голкипера с армейцами.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений.

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