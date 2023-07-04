Иван Федотов: «Всем спасибо за добрые пожелания и поддержку! Было непросто, но трудности еще не закончились»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ соцсети Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов поблагодарил за поддержку и сообщил, что трудности еще не закончились.

Бывший вратарь ЦСКА завершил службу в армии. 

«Всем, оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут»💪🏻😎» – написал Федотов в своем телеграм-канале.

Это первое публичное высказывание Ивана после призыва в армию. 

1 июля 2022 года голкипер сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

Он принял участие в чемпионате Вооруженных сил в составе сборной ВМФ. После завершения службы Федотов подписал 2-летний контракт с ЦСКА. 

«Филадельфия» заявила, что действие контракта игрока с клубом переносится на сезон-2023/24. В связи с этим КХЛ отказалась регистрировать соглашение голкипера с армейцами.

НХЛ в прошлом году сообщила, что продолжит соблюдать договоренность об уважении контрактов с КХЛ, несмотря на официальный разрыв отношений. 

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15 комментариев

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ABarca777
Да, визу ему делают и поедет. Не быстро это все!
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LaVa
Скорейшего получения визы!
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imaxim
Ответ Олег Усов
год вату катал, а не служил
А ты как будто не катал?)
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PEREGRINATOR
Ответ Олег Усов
год вату катал, а не служил
Расскажете о том, как служить надо?
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Костя Кот
как-будто о помощи просит
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ЧакЧак
погоди благодарить....
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Волька-ибн-Алёша
загадочная история
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Зарема Равильевна
Т.е. он будучи солдатом РФ получает зарплату в Америке?
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Neyron
Из Федотова мученика прям сделали,год в армии послужил ,даже не два и при этом играл в хоккей.
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Джин Грей
Федотову поскорее получить визу и больших успехов в НХЛ
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Alexey Romanenko
Ответ Зарема Равильевна
Т.е. он будучи солдатом РФ получает зарплату в Америке?
Нет, контракт был заморожен.
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