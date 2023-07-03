Сергей Черкас: «Уверен, Федотов вернется на прежний уровень, он парень с характером. Тем более что ему только 26 лет – для вратаря это начало карьеры»

Сергей Черкас высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

– Я думаю, Иван будет играть за , поскольку права на него принадлежат армейскому клубу. Что касается его спортивной формы, то, конечно, потерять год и не играть на высоком уровне, это скажется. И здесь все зависит от самого – насколько он сможет заставить себя после перерыва включиться в более тяжелую работу.

Понятно, что он в период службы тренировался, занимался. Но одно дело поддерживать свое состояние в условиях службы армии и совсем другое – тренироваться, играть на высоком уровне. Ему нужно приложить много сил, чтобы вернуть ту форму, которая помогла ему добиться высочайших результатов. Не случайно на него обратила внимание «Филадельфия Флайерс».

– Возвращались же люди и после травмы, и после других простоев в большой спорт.

– Я уверен, Федотов вернется на прежний уровень и у него все будет хорошо. Он парень с характером. Тем более что Ивану только 26 лет – для вратаря это начало карьеры, сегодня вратари играют до 40.

– Тем более что он служил в ВМФ, играя за хоккейную команду этого ведомства. Это не то, что бегать с гранатой и стоять с автоматом в карауле.

– Любая армия – это армия: есть распорядок дня, строевая подготовка, другие занятия. Уверен, Федотов всем этим занимался.

– НХЛ для него не закрыта?

– Нет, конечно. Была информация, что «Филадельфия» не вызвала его в лагерь, но, какой смысл его сейчас вызывать, если он только отслужил? Я думаю, они посмотрят, как Иван будет играть этот сезон, сделают выводы. Так что Федотов должен оперативно включиться в работу и вывести себя на необходимый уровень. С помощью тренера вратарей, своего характера прежде всего, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.