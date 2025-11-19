Рантанен нанес травму Романову, толкнув его в борт в концовке матча «Далласа» и «Айлендерс». Форварда «Старс» удалили до конца игры
Микко Рантанен нанес травму Александру Романову, толкнув его в борт.
Форвард «Далласа» Микко Рантанен нанес травму Александру Романову в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (2:3).
На 60-й минуте «Старс» пытались сравнять счет при снятом вратаре. Рантанен атаковал Романова в зоне клуба с Лонг-Айленда и толкнул его в борт. Россиянин упал на лед, после чего началась стычка.
В итоге защитник «Айлендерс», ударившийся рукой о борт, ушел со льда с травмой верхней части тела. Рантанен был удален до конца игры (5+10 минут штрафа).
Сегодня Александр (20:39, нейтральная полезность) отметился 3 бросками, 3 силовыми приемами и 3 блоками. Статистика перехватов и потерь – 1:2.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
