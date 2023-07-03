Леонид Вайсфельд: «Пока Федотов не урегулирует отношения с «Филадельфией», КХЛ не зарегистрирует его контракт. По регламенту он не имеет права даже тренироваться с ЦСКА»

Теги ЦСКА Филадельфия Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из армии голкипер подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, но КХЛ не зарегистрировала контракт – лиге непонятен статус игрока по отношению к «Филадельфии».

«Это очевидно, что пока Федотов не урегулирует свои отношения с «Филадельфией», то КХЛ не будет регистрировать его контракт в ЦИБ. Будем надеяться, что это произойдет в самое ближайшее время или, как минимум, до начала предсезонной подготовки.

Потому что, согласно регламенту КХЛ, даже тренироваться в составе ЦСКА, не имея зарегистрированное соглашение, хотя бы просмотровый контракт, Федотов не имеет права», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

КХЛ запросила у НХЛ информацию о статусе Федотова. ЦСКА хочет зарегистрировать контракт вратаря

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1 комментарий

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белая простыня олимпиады
ехать ему надо к лётчикам, в топку этих лошадей бестолковых. отыграет сезон, а там видно будет. надеюсь НХЛ не прогнётся,и не даст им зарегать этот контракт
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