Артем Дзюба: «Овечкин – легенда. Мы с уважением относимся друг к дружке. На хоккейной площадке он бы меня прибил, но футбол – моя территория»

Артем Дзюба назвал Александра Овечкина легендой.

Форвард «Локомотива» прокомментировал публичный обмен колкостями с хоккеистом « ».

Перед игрой с « » в 29-м туре Мир РПЛ Овечкин приехал на базу футбольного « ». Пресс-служба бело-голубых выложила видео его разговора с Федором Смоловым, в котором назвал «слабеньким» в ответ на предложение «потолкаться» с футболистом. После победы в дерби Дзюба заявил, что прощает Овечкина, потому что «с таким пузиком он может себе позволить».

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Сашка Овечкин – легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная – это моя территория.

Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.