Артем Дзюба: «Овечкин – легенда. Мы с уважением относимся друг к дружке. На хоккейной площадке он бы меня прибил, но футбол – моя территория»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Хоккей

Артем Дзюба назвал Александра Овечкина легендой.

Форвард «Локомотива» прокомментировал публичный обмен колкостями с хоккеистом «Вашингтона».

Перед игрой с «Локо» в 29-м туре Мир РПЛ Овечкин приехал на базу футбольного «Динамо». Пресс-служба бело-голубых выложила видео его разговора с Федором Смоловым, в котором Александр назвал Дзюбу «слабеньким» в ответ на предложение «потолкаться» с футболистом. После победы в дерби Дзюба заявил, что прощает Овечкина, потому что «с таким пузиком он может себе позволить». 

«Хотел сказать по поводу Овечкина. У нас вообще все замечательно. Он шутил, мы с огромным уважением относимся друг к дружке. Мы с ним даже попереписывались немножко, потому что много начали раздувать про «потолкаться» или еще что-то.

Сашка Овечкин – легенда. Большой спортсмен, великий спортсмен. Поэтому потолкаться или еще что-то мы могли только в шуточной форме. Все прекрасно понимают, что если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, он бы меня прибил, но футбольная – это моя территория.

Я лучше знаю, как поставить ногу или еще что-то. Без злости, без всего. Просто это шутки, юмор», – сказал Дзюба в сторис инстаграма.

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29 комментариев

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bolt_thrower
Думаю, Овечкин его прибил бы и на футбольной площадке)
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nikitosdaipoltos
Так забавно, что взаимные добрые подколы некоторыми воспринимаются как конфликт)
+23
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Bashibuzuck
Какой же Дзюба самоуверенный😁
+20
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+15
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Баргузин Зимбабвийский
"или еще что-то" ты и один прекрасно справляешься
+10
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+8
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Eduardo Sliva bez Sousa
Ответ Bashibuzuck
Какой же Дзюба самоуверенный😁
Самоуверененький.
+9
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a.k.a. DRAGON0928
Ну справедливости ради на футбол поле Артем действительно хорош в борьбе
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Vitaly A.
"...поставить ногу или еще что-то" *за кадром смех Бивиса и Баттхеда*
+6
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muslim95
Сравнивать себя с Овечкиным по статусу могут игроки калибра Холланд, Мбаппе, де Брюйне, Роналду , Месси
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Болельщик МГ
Ответ CherenkovF
... Но онанизм - моя территория!
Я думаю, если бы ты оказался на его месте и так раздули бы ситуацию, то ты бы застрелился после этого.
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nikitosdaipoltos
Ответ Ryan T.
"Добрые подколы" от Дзюбы? Дядя, ты давно футбол смотришь? Да хрен с ним, с футболом. В людях-то надо немного разбираться. Дзюба там весь текст между строк скалился.
Спасибо Вам за наглядный пример)
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МОНТЁР ТуПи
Ответ bolt_thrower
Думаю, Овечкин его прибил бы и на футбольной площадке)
Не почувствует даже
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Vitaly A.
"...поставить ногу или еще что-то" *за кадром смех Бивиса и Баттхеда*
...или еще что-то многие видели
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адекват
Ответ Eduardo Sliva bez Sousa
Самоуверененький.
Отважный и самоуверенный. Нет, лучше так «Глупость и отвага»(с)
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Кеша
Ну молодец , Дзюба. Видимо , мой комментарий прочитал вчера)).
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Ol1
Поставить ногу, или "ещё что")))
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Сергей48
Но ногу бы подставил?)
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CherenkovF
... Но онанизм - моя территория!
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Ростов-на-Дону
В следующем сезоне Артёмка будет на сетку в воротах кидаться, после забитого гола!
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Крамбопулос Майкл
Овечкин это Адебайо Акинфенва из хоккея!
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donVincenzo
Ожидал другое - игрочочек, хоккеистишка...
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йозе марино
фотосеты территория Дзюбы)
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