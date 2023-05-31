Смолов о том, что Овечкин может снова сыграть за «Динамо»: «Сделаем все, чтобы он забил. Саша любит футбол»
Федор Смолов высказался о том, что Александр Овечкин может снова сыграть за ФК «Динамо».
– Какой совет дадите Овечкину, чтобы он забил?
– Будем стараться сделать все возможное, чтобы он забил. Он получает удовольствие. Он любит футбол.
Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем все, чтобы он забил, – сказал нападающий футбольного «Динамо» Смолов.
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.
В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
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