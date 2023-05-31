Смолов о том, что Овечкин может снова сыграть за «Динамо»: «Сделаем все, чтобы он забил. Саша любит футбол»

Теги Федор Смолов Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Федор Смолов высказался о том, что Александр Овечкин может снова сыграть за ФК «Динамо».

– Какой совет дадите Овечкину, чтобы он забил?

– Будем стараться сделать все возможное, чтобы он забил. Он получает удовольствие. Он любит футбол.

Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем все, чтобы он забил, – сказал нападающий футбольного «Динамо» Смолов.

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

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4 комментария

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Фарид Харисов
Для началу Фёдору нужно сделать что-нибудь, чтобы самому забить. Важное уточнение: не с пенальти.
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Сергей Жарковский
Ови: и всё таки отпуск удался!👍
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Александр Мельников
Берешь папиросу, «Беломор» будто бы создан для этого…,
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