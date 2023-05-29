Губерниев про Овечкина и Дзюбу: «В жизнь Артема произведено полное проникновение. Если они померяются чем-то еще, у Дзюбы, может, и будет перевес»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Губерниев Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил обмен высказываниями Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Футболист «Локомотива» ответил на слова Овечкина: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».

– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, Слава Богу, ничего.

Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.

– Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?

– В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист.

А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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41 комментарий

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алексей абольник
🤢🤢🤢- только такой комментарий..
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Owen_the_Simple
Глупая пошлятина какая-то.
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Алексей Иванов
Губер мерзкий
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Манковский
Губер свои тайные желания озвучил.
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#nikon
это его реальный уровень
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Black Phoenix
Тонко. Очень тонко Губер прошёлся по токсичности Артёма и его стремлению копаться в грязном белье, выставляя собственное напоказ на примере возвратно-поступательных движений с собственным членом. А Овечкин знаменит другим - спортивными результатами. Всё правильно.
Овечкин первым ляпнул, Дзюба ему ответил,но токсичный опять Дзюба. Не перепутайте!
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DVS1
Вот два раза перечитал...это сказал адекватный человек и как бы телекомментатор? Поправка, может был конечно пьян и просто прямо высказал свои интересы про ##и больших мужиков и спортсменов, а по нему похоже. Майонез, они тебе оба не дадут даже потрогать, они нормальные в этом плане, не мечтай
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atomio
что-то из серии "жаба-гадюка"
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Leonid73
Ну не может Губерниев, из-за своего примитивного этического интеллекта, держать планку добротного и уважаемого профессионала. Нет-нет, да обязательно воткнется с какой-нибудь позорной глупостью или пакостью в публичное пространство.
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Dark.Babysitter
Губер - пёс!
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Black Phoenix
Ответ Гамарджоба Генацвале
Овечкин первым ляпнул, Дзюба ему ответил,но токсичный опять Дзюба. Не перепутайте!
Если меня назовут "слабеньким" со стороны - я просто проигнорирую, рассмеявшись про себя, а не помчусь с кулаками кидаться какашками в ответ на примере детсадовца.

Слабенький - так-то не оскорбление, а характеристика, основанная на наблюдении. Для Овечкина в силу его монструозности Дзюба именно что слабенький, имеет право так говорить. А то, что Дзюбка кулаками машет и слюной брызжет на каждое высказывание в СМИ, интернете, как угодно - это токсичность и есть. Не надо мне здесь понятия переворачивать.
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Пирс Морган
Тут должна быть музыка из Бенни Хилла
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Сергей48
Ай да шутник, Губерниев🤦‍♂️
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Не уверен!!
Что это пошло? Один футболист комментирует слова другого футболиста о нем, который он сказал с хоккеистом. Уже это было лишним,а дальше зачем обсуждать то, что сказал тот о ком сказали...
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Фут.Боль
Ответ инок
А Губер зато своим длинным языком всех облизывает. Тьфу на него.
Не всех, а кого надо!
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art57
IQ на уровне лыжни.
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Nogoi89
Губерниеву нравится про половые органы мужиков шутить, понятно.
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justslow
О времена, о нравы. Зачем все это? остановитесь
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Геннадий Киселев
Да пёс с ним с Дзюбой. Вот в Азмуна было проникновение, до сих пор не очухается.
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vik444
А если Губерниев померяется чем-то то с Овечкиным и Дзюбой во многом они ему проиграют.
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Павел павел
помниться в свое время Губерниева биатлонисты научили молчать во время стрельбы наших.у меня вопрос кто научит его вообще молчать???
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RealJericho
Губерниев открыто завидует
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Bulat89
Ну, и этот тут как здесь-в каждой бочке затычка.
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владимир семенов
Мерило будет Губерниевская гузка
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
У вас майонез прокис
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