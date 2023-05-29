Губерниев про Овечкина и Дзюбу: «В жизнь Артема произведено полное проникновение. Если они померяются чем-то еще, у Дзюбы, может, и будет перевес»
Дмитрий Губерниев оценил обмен высказываниями Александра Овечкина и Артема Дзюбы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
Футболист «Локомотива» ответил на слова Овечкина: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».
– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, Слава Богу, ничего.
Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.
– Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?
– В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист.
А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Слабенький - так-то не оскорбление, а характеристика, основанная на наблюдении. Для Овечкина в силу его монструозности Дзюба именно что слабенький, имеет право так говорить. А то, что Дзюбка кулаками машет и слюной брызжет на каждое высказывание в СМИ, интернете, как угодно - это токсичность и есть. Не надо мне здесь понятия переворачивать.