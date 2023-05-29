Губерниев про Овечкина и Дзюбу: «В жизнь Артема произведено полное проникновение. Если они померяются чем-то еще, у Дзюбы, может, и будет перевес»

Дмитрий Губерниев оценил обмен высказываниями Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

Капитан « » назвал Артема Дзюбу «слабеньким» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Футболист «Локомотива» ответил на слова Овечкина: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».

– Если сравнивать Дзюбу и Овечкина, то про Артема мы знаем все, а про Овечкина, Слава Богу, ничего.

Про Дзюбу мы знаем вообще все. В его жизнь было произведено полное проникновение. А вот Овечкин знаменит другим.

– Кто бы выиграл, если бы они все-таки потолкались?

– В таком противостоянии у Дзюбы нет шансов. Овечкин же хоккеист.

А вот если они померяются чем-то еще, то, может, и у Дзюбы будет перевес, – сказал комментатор «Матч ТВ» .