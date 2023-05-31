Первый тренер Дзюбы: «Артем и Саша Овечкин – юмористы! Это позитивно и креативно. Они оба сильненькие, могут потолкаться»

Теги Локомотив Артем Дзюба Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Александр Шупляков Спорт-Экспресс Хоккей

Первый тренер Артема Дзюбы высказался о его шутливой перепалке с Александром Овечкиным.

«Овечкин сказал, что Дзюба слабенький? Да не может такого быть. Артем и Саша – оба сильненькие, могут потолкаться.

А так – все это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба – юмористы! Они похожие по телу спортсмены, но у них все равно разные весовые категории.

Просто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Это все для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», – сказал Александр Шупляков. 

Дзюба о том, что Овечкин назвал его «слабеньким»: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться»

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7 комментариев

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Сергей48
Отличная и правильная реакция тренера!
+3
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владимир семенов
Чего то смешного из уст Дзюбы не слышно,а об Овечкине на спортсе ничего нет,чтоб судить про его юмор
+2
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Кеша
Спортсмены , а тем более выдающиеся должны с уважением относится друг к другу . Оба едят один хлеб через тяжелый труд . И не надо никому толкаться . Повторюсь , что Овечкин не вкладывал никакого смысла оскорбить или обидеть Дзюбу, а просто отшутился со Смоловым . И Артёму не стоило уже так шутить переходя на личности и личные физические части тела , еще и Сашенька … Александр Великий и не иначе !
+1
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Svobodu Mne
Муси пуси
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Евгений Исаев
Вот кто научил Дзюбу глупо шутить. Ну, теперь всё понятно, тренер - второй отец. Может и HomeVideo он ему подсказал записывать?))))
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Sergio19882007
Реально как в детском саду,здоровые мужики вроде)
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