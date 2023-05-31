Первый тренер Дзюбы: «Артем и Саша Овечкин – юмористы! Это позитивно и креативно. Они оба сильненькие, могут потолкаться»

Первый тренер Артема Дзюбы высказался о его шутливой перепалке с Александром Овечкиным.

«Овечкин сказал, что Дзюба слабенький? Да не может такого быть. Артем и Саша – оба сильненькие, могут потолкаться.

А так – все это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба – юмористы! Они похожие по телу спортсмены, но у них все равно разные весовые категории.

Просто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между « » и « ». Это все для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», – сказал Александр Шупляков.

Дзюба о том, что Овечкин назвал его «слабеньким»: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться»

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