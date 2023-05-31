Манкин о том, сыграет ли Овечкин за футбольное «Динамо»: «Работаем над этим. Пока подтверждения нет»

Коммерческий директор «Динамо» высказался об игре Александра Овечкина за клуб.

– Будет ли у зрителей шанс увидеть снова в составе «Динамо» в гранд-финале?

– Мы работаем над этим. Пока подтверждения нет, надеемся, – сказал Дмитрий Манкин.

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за ХК «Динамо» до переезда в Северную Америку.

В июне 2022 года капитан « » принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

В 2023 году «Динамо» сыграет против победителя медиафутбольного турнира МКС-2023.

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