Владислав Радимов: «Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит»
Владислав Радимов прокомментировал обмен высказываниями Александра Овечкина и Артема Дзюбы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.
Футболист «Локомотива» ответил на слова Овечкина: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».
«Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.
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