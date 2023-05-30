Владислав Радимов: «Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит»

Теги Локомотив Артем Дзюба Владислав Радимов Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Радимов прокомментировал обмен высказываниями Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назвал Артема Дзюбу «слабеньким» в беседе с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Футболист «Локомотива» ответил на слова Овечкина: «Я его прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться».

«Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Радимов.

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69 комментариев

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Aleksey Yashin
Боже упаси Радимову выпивать с Палычем. Улетит
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Tpy6kaMerlina
Овечкин на фоне футболистов - как прокуренный дядька среди подростков, принципиально другой уровень физической подготовки и развития
+45
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+44
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agrus
Ответ Руслан Узденов
Нет никакого другого уровня физического развития - есть только масса, большей степенью приобретенная в зале и габариты. Футбол более энергозатратный вид спорта, футболисты физически гораздо более подготовлены.
Давно подобного бреда не слышал.
+42
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Кино Музыка
Свечников уже потолкался.
+13
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Как-то стыдно перед хоккейными болельщиками, что в их раздел эта ##### попадает из нашего (
+11
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Alex Vieri
Ответ Адекватник
Футболисты в РФ в целом физически слабые. Если в основном говорить. В европе, африке и ЛА - намного сильнее и выносливее. При этом, к примеру, хоккеисты в италии какой-нибудь - доходяги недоразвитые. Типа наших футболистов. Раза в три слабее русских/канадских/шведских хоккеистов. Интересный феномен, на самом деле. Многое упирается в традиции спорта в стране.
Не знаю, но на мой взгляд тут сама специфика спорта влияет. Без понятия про каких хоккеистов в Италии вы говорите, может про каких-нибудь любителей, которые днем в конторах или булочных работают, а вечером с клюшкой гоняют. Но хоккеисты в целом просто мощнее футболистов физически. Для футболиста чрезмерный набор мышечной массы сразу же сказывается на скорости, подвижности и ловкости движений. У хоккеистов при катании на коньках мышцы это скорее плюс, попробуй оставить гору, которая на тебя летит по льду...Да и в хоккее физическая борьба гораздо жестче, чем в футболе.
+6
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Andrey Mikhalkov
*Адебайо Акинфенва вышел из чата*
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1960лоцман
Дзюба по сравнению с Ови мальчик, и вообще кто такой Дзюба на воне с Овечкиным.
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ДМ-1чемпион
Если бы Овечкин толкнул Дзюбу на ледовой площадке, Дзюбу или от борта бы соскребали или долго искали на втором ярусе ледовой арены!
+4
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Никита Кожемяка
Кто ещё хотел бы высказаться по этому поводу? Очень важно мнение каждого!
Это ведь намного интереснее чем читать про спорт, например про Чемпионат мира до 20 лет!
+6
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LifeSpartak
Зачем сравнивать х... с пальцем! Овечкин это глыба,а этот сорняк футбола рпл!
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Никому_никабельный
Ответ Aleksey Yashin
Боже упаси Радимову выпивать с Палычем. Улетит
Я бы на их стаканный батл с Уткиным посмотрел)
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валя_стакан
Ответ Алексей Иванов
Вообще форма Овечкина и в целом хоккеистов показывает что хоккей трешовый вид спорта. Помню когда Овечкин вышел на футбольный матч это же чисто кусок сала,в большом футболе уровня ЛЧ он бы за 5 минут задохнулся бы и не смог продолжать да и в целом не смог бы играть в высоком темпе.А в своем виде спорта этот "кусок сала" один из лучших в мире Давно помню выкладывали фотки Малкина еще кого то,они все с пивными животами и весом 90+ В футболе на высоком уровне такое не прокатит
Футбол это легкая атлетика, а хоккей тяжелая.
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Иван Баланар
Хоккей и футбол сопоставимы по энергозатратам. Но есть нюанс - в футбол играют без передышек и почти без замен в течение 90+ минут. В хоккее всё иначе. Так что бред вы пишите оба, но ты в большей степени.
без передышек? футболист дзюба пол игры в центре просто стоит а хоккеист за двадцать минут чистого времени все время на пульсу 190 работает. но то что оба выдающиеся по физике спортсмены - базара нет.
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Evgeny Trifonov
Ответ Алексей Иванов
Вообще форма Овечкина и в целом хоккеистов показывает что хоккей трешовый вид спорта. Помню когда Овечкин вышел на футбольный матч это же чисто кусок сала,в большом футболе уровня ЛЧ он бы за 5 минут задохнулся бы и не смог продолжать да и в целом не смог бы играть в высоком темпе.А в своем виде спорта этот "кусок сала" один из лучших в мире Давно помню выкладывали фотки Малкина еще кого то,они все с пивными животами и весом 90+ В футболе на высоком уровне такое не прокатит
ну да ну да ведь Гаскойн, Марадонна, Джанашия были атлетами с торсом Аполлона. Совершенно разный функционал, например хоккейная форма весит 15 кг, я бы посмотрел как футболисты бегали по полю с той же интенсивностью с утяжелением 15кг. Глупо сравнивать
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Иван Баланар
Ответ agrus
Давно подобного бреда не слышал.
Хоккей и футбол сопоставимы по энергозатратам. Но есть нюанс - в футбол играют без передышек и почти без замен в течение 90+ минут. В хоккее всё иначе. Так что бред вы пишите оба, но ты в большей степени.
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Адекватник
Ответ Alex Vieri
Не знаю, но на мой взгляд тут сама специфика спорта влияет. Без понятия про каких хоккеистов в Италии вы говорите, может про каких-нибудь любителей, которые днем в конторах или булочных работают, а вечером с клюшкой гоняют. Но хоккеисты в целом просто мощнее футболистов физически. Для футболиста чрезмерный набор мышечной массы сразу же сказывается на скорости, подвижности и ловкости движений. У хоккеистов при катании на коньках мышцы это скорее плюс, попробуй оставить гору, которая на тебя летит по льду...Да и в хоккее физическая борьба гораздо жестче, чем в футболе.
Я видел Итальянских хоккеистов живьем без формы на стадионе. И российских видел. Наши больше в два раза. Атлетичнее, выше, мощнее. Даже невысокие наши хоккеисты - коренастее, плотнее, сбитее. Итальянцы - просто слабые. Обычные такие мужички. И на льду это бросается в глаза. Наши резче, выносливее, сильнее, даже за вычетом мастерства, чисто физикой - переезжают их легко. Примерно такая же ситуация в футболе, только наоборот. Каждый итальянец, даже гномы типа инсинье - сильнее, резче, жестче, выносливее любого из наших. Это не вопрос видов спорта. Типа кто круче: футболисты или хоккеисты. Это вопрос системы подготовки и традиций в конкретной стране.
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Адекватник
Футболисты в РФ в целом физически слабые. Если в основном говорить. В европе, африке и ЛА - намного сильнее и выносливее. При этом, к примеру, хоккеисты в италии какой-нибудь - доходяги недоразвитые. Типа наших футболистов. Раза в три слабее русских/канадских/шведских хоккеистов. Интересный феномен, на самом деле. Многое упирается в традиции спорта в стране.
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hannibal ante portas
У Дзюбы руки тренированные, придушит Сашку одной левой
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Даня Чебыкин
Ответ Demyan Grachev
объясните уже господину Радимову, что побеждает не рама, а точный сильный удар🤦‍♂️
Свечников подтверждает
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Mephi027
Как уже достали новости от футболистов в хоккейном разделе.

Читаешь анализ Сергачевым произведений Достоевского, а следующей новостью вылезает вот это.
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FNT
Ответ Tpy6kaMerlina
Овечкин на фоне футболистов - как прокуренный дядька среди подростков, принципиально другой уровень физической подготовки и развития
Да нет, просто виды спорта разные, поэтому требования тоже разные. Это как сравнивать борца с марафонцем.
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Адекватник
Ответ Alex Vieri
Ты серьезно? Ты сам то смотрел на Панарина с Вернером? Какие "банки" у Артемия и какая физуха у немца. Артемий выглядит мощнее, а по НХЛовским меркам он довольно мелкий. А Зюле сам по себе просто здоровенный, от природы. Я тебе могу сказать, что таких хоккеистов как Киммих или Модрич нет не то что на высоком уровне, хоккеистов с такой физикой даже на среднем не найдешь.
Я серьезно. Физуха - это не только банки. Физуха - это общая физическая готовность. Модрич - невероятен по физике. Такой объем на таких рывках не даст ни один хоккеист на планете. Выпусти щас любого хоккеиста на поле и заставь его работать, как работает Модрич - чере- 25-30 минут потеряем поциента.
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Иван Баланар
Поставь Зюле, Холанда, Упемекано, Де Лигта и т.д. против Овечника, на профессиональном поле в футболе он глотал бы пыль от них. Однозначно. Справедлива и обратная ситуация.
если бы у бабушки были яйца она была бы дедушкой:) а если поставить зюле на коньки то он был бы уже в реанимации после встречи с ови:)
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Павел павел
Ответ Иван Баланар
Хоккей и футбол сопоставимы по энергозатратам. Но есть нюанс - в футбол играют без передышек и почти без замен в течение 90+ минут. В хоккее всё иначе. Так что бред вы пишите оба, но ты в большей степени.
хоккей более интенсивный вид спорта.да смегы там короче.но за этот небольшой промежуток они тратят больше энергии и сил.постоянно в движении на высокой скорости. плюс постоянная жесткая силовая. футболист же после определенного рывка скажем так зачастую какоето виемя грубо говоря пешком ходит и не находится в борьбе.да и скорости совсем другие
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