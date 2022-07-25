Депутат Терюшков о ситуации с Индрашисом: «Латвия усердно охраняет свою псевдодемократию»

Роман Терюшков высказался о ситуации с латвийским форвардом Миксом Индрашисом.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

– КХЛ – конкурентный чемпионат, куда стремятся многие попасть, и мы всегда рады профессиональным игрокам.

Мы всегда говорили о том, что Россия – страна возможностей. Но иностранцы подвергаются жесткой обструкции у себя на Родине и не всегда могут ее вытерпеть.

Относительно компенсации надо смотреть на условия контракта, но мы живем в мире, где юридическая практика и законы потеряли всяческую ценность. Это мы видим на примере футбола, когда ФИФА делает непонятные нормативные акты, по которым игрок может приостановить свой контракт и без вопросов покинуть расположение клуба.

Положительных решений со стороны Спортивного арбитражного суда по компенсациям нет. Поэтому надо смотреть в сторону своих, доморощенных спортсменов. Приглашая игроков из-за рубежа, нам не избежать подобных ситуаций.

– То есть вы считаете, что нужно отказываться от приобретения игроков из «недружественных стран»?

– Надо учитывать, что не все иностранцы просчитывают риски, поэтому могут оказаться не готовы к критике и к санкциям со стороны своих стран.

Та же Латвия усердно охраняет свою псевдодемократию. Там президент сказал: чтобы русскоязычным людям быть гражданами страны, им надо отказаться от России. Поэтому надо понимать, что у них превалируют такие принципы, – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».

Депутат Терюшков: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству. Нельзя уезжать в такое время в клубы вражеской страны»