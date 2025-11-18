Депутат Хамитов об Овечкине в политике: «Он знает, какая это ответственность – пользоваться доверием соотечественников. Авторитет помог бы ему в начинаниях»

Депутат Амир Хамитов оценил шансы Александра Овечкина на политическую карьеру.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Амир Хамитов оценил шансы Александра Овечкина на успешную политическую карьеру.

«Стоит ли Овечкину начинать политическую карьеру или нет – решать только ему. Нет такого правила, чтобы спортсмены после завершения карьеры обязательно шли в политику: можно уйти, например, на тренерскую работу или в бизнес.

Но что можно сказать наверняка, так это то, что его авторитет помог бы ему в политических начинаниях. Будучи символом российского спорта во всем мире, Александр прекрасно понимает, какая это ответственность – представлять страну, пользоваться доверием подавляющего большинства соотечественников.

И я уверен, что если Овечкин все же решится стать политиком, то он оправдает это доверие. Да и жителям нашей страны будет проще прийти с проблемами к тому человеку, который уже давно стал для них «своим», само имя которого связано с победами и чувством гордости», – сказал Хамитов.

