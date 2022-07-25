Индрашис не расторг контракт со «Спартаком» и не выплатил компенсацию перед переходом в «Швеннингер»

Микс Индрашис перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со «Спартаком». Об сообщает «Чемпионат».

Как отмечает источник, игрок сборной Латвии ранее заключил соглашение с московским клубом сроком на один сезон на сумму 17 миллионов рублей. Согласно регламенту КХЛ, при расторжении по инициативе хоккеиста он должен был заплатить 1/3 от контракта (более 5,6 миллиона рублей), однако ничего подобного сделано не было.

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком»: «Клуб недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны».