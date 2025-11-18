Форвард СКА Дюбе: «Ларионов – легенда, все в мире его знают. Один из величайших игроков всех времен – каждый обязан его уважать»

Форвард СКА Пьеррик Дюбе: Игорь Ларионов – легенда, каждый обязан его уважать.

Нападающий СКА Пьеррик Дюбе поделился мнением о работе под руководством Игоря Ларионова . 24-летний француз провел 3 матча и набрал 1 (0+1) очко за клуб из Санкт-Петербурга.

– Что можете сказать о Ларионове? Это ваш первый русский тренер.

– Дайте-ка подумать… Да, это действительно так. Ларионов – легенда, все в мире его знают. Каждый обязан уважать этого человека. Для меня одно удовольствие играть под руководством Ларионова. Когда он дает тебе советы на лавке или на тренировке, ты действительно хочешь слушать и учиться.

Ларионов – один из величайших игроков всех времен, так что я стараюсь впитывать каждое его слово. Я еще молод, так что будет круто, если я смогу чему-то у него научиться.

– Уже удалось привыкнуть к его диете?

– Знаете, я сладкоежка, поэтому в первое время мне придется немного жульничать (улыбается). На самом деле, такая диета пойдет всем на пользу, поскольку спортсмены должны заботиться о своем теле. Если Ларионов выдвигает такие требования, значит, на это есть свои причины.

Игорь Николаевич продолжал играть в НХЛ после 30 лет, придерживаясь этой диеты. Думаю, хотя бы по этой причине нам стоит следовать его советам, – сказал Дюбе.

Ларионов о Дюбе: «Нужно 3-5 матчей, чтобы понять, как он может помочь СКА. У него даже не было тренировок с командой»