заявил, что у него нет действующего контракта со «Спартаком».

«Информация, опубликованная «Спартаком» о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой!

«Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны!

Я патриот Латвии и всегда демонстрировал свое отношение к стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд!

Я видел, что в эти дни многие пишут: «Вэтой ситуации можно увидеть мою реальную позицию». То же относится ко всем умным людям, которые высказывают свое неадекватное мнение в мой адрес, основываясь на неподтвержденной информации в СМИ и социальных сетях, считая, что это единственная правдивая информация», – написал Индрашис в соцсети.

ранее сообщала, что контракт московского клуба с 31-летним латвийским форвардом был предоставлен в ЦИБ (Центральное информационное бюро).

Переход латыша Индрашиса в «Спартак» может сорваться. Федерация запрещает ему играть в России