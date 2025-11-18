Фетисов о Бобровском: «Лучший вратарь в истории российского хоккея. Взял два Кубка Стэнли подряд и прибавляет с каждым годом»

Вячеслав Фетисов: Сергей Бобровский – лучший вратарь в истории хоккея в России.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру Сергея Бобровского . Ранее голкипер «Флориды» вышел на 9-е место в истории НХЛ по числу побед в регулярных чемпионатах.

«Он два раза подряд взял Кубок Стэнли против сильного соперника. Надежный вратарь, который прибавляет с каждым годом. Хочется пожелать ему радости от игры, а все остальное приложится.

Болельщики его обожают, команда доверяет – есть все сопутствующие факторы для успешной реализации. Играть он будет столько, сколько захочет. Профессиональный парень, ко всему относится ответственно.

Не хочу никого обидеть, но какое бы место он ни занял в этой статистической иерархии, он будет лучшим вратарем в истории российского хоккея», – сказал Фетисов.

Бобровский о 9-м месте в истории НХЛ по победам: «Восхищаюсь вратарями из этого рейтинга. Быть с ними в одном ряду – невероятно»