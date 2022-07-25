Отказавшийся играть за «Спартак» Индрашис перешел в немецкий «Швеннингер»

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис перешел в немецкий «Швеннингер».

«Я воодушевлен тем, что буду играть за «Уайлд Уингс», и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм. Мои амбиции довольно просты. Xочу бороться со «Швеннингером» за чемпионство. С большим нетерпением предвкушаю начало сезона, не могу дождаться встречи с фантастическими фанатами», – прокомментировал переход 31-летний хоккеист.

В конце июня о контракте с Индрашисом объявил «Спартак». Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком»: «Клуб недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны».