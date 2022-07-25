Каменский об Индрашисе и Калниньше: «Латвия просто убивает своих игроков, не разрешая им выступать в лучшей лиге в Европе»

считает, что должен заплатить штраф.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

– Индрашис должен по закону заплатить штраф. Его поступок неправильный. Он обязан был уважать подписанный контракт.

– На Индрашиса оказывалось серьезное давление в Латвии, и к тому же Федерация хоккея этой страны еще заблокировала переход вратаря Яниса Калниньша в .

– Латвия просто убивает своих игроков, не разрешая им выступать в лучшей лиге в Европе, – сказал вице-президент по развитию .

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».