Каменский об Индрашисе и Калниньше: «Латвия просто убивает своих игроков, не разрешая им выступать в лучшей лиге в Европе»

Теги Амур Спартак Сборная Латвии по хоккею чемпионат Германии Валерий Каменский КХЛ Микс Индрашис Янис Калниньш Хоккей

Валерий Каменский считает, что Микс Индрашис должен заплатить штраф.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со «Спартаком». Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

– Индрашис должен по закону заплатить штраф. Его поступок неправильный. Он обязан был уважать подписанный контракт.

– На Индрашиса оказывалось серьезное давление в Латвии, и к тому же Федерация хоккея этой страны еще заблокировала переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».

– Латвия просто убивает своих игроков, не разрешая им выступать в лучшей лиге в Европе, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».

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