Индрашиса могут не допустить к выступлениям за сборную Латвии после перехода в «Спартак»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии высказался о решении перейти в .

«Для меня, как и для всех остальных, эта новость стала настоящим сюрпризом, но было бы преждевременно давать дальнейшие комментарии. Вчера нам не удалось дозвониться Миксу, чтобы выяснить реальную ситуацию.

Это был сюрприз, однако, нельзя сказать, что эта новость свалилась как снег на голову».

Согласно изменениям в законе о спорте, Индрашис не сможет выступать за сборную Латвии.

«Если это действительно будет работать так, то Микса точно не допустят к участию в сборной Латвии. На данный момент изменения, принятые в законе о спорте, не указывают период времени, в течение которого действует это правило, поэтому на данный момент это решение без даты окончания», – сказал Роберт Плавейс.