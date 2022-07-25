Крикунов об Индрашисе: «Со стороны Европы на него было колоссальное давление. Оказалось, что спорт не вне политики»

Владимир Крикунов считает, что на Микса Индрашиса было давление со стороны Европы.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт со . Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

«Со стороны Европы на него было колоссальное давление. Он последние три года играл в России. Оказалось, что спорт не вне политики.

Думаю, он с удовольствием пришел и играл бы за «Спартак». Он учился в русской школе, читает на русском, знает его. Поэтому он и подписал контракт со «Спартаком». Возможно, он не ожидал такого давления со стороны федерации. Это не его вина», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».