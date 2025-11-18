«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке. Клуб проиграл 13 матчей подряд и идет последним на Востоке

«Сибирь» рассталась с тренером по физподготовке Алексеем Войтюком.

Тренер «Сибири » по физподготовке Алексей Войтюк покинул штаб команды.

«Мы благодарим Алексея Владимировича за работу и желаем удачи в карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.

«Сибирь» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков за 27 матчей. Команда проиграла 13 матчей подряд в FONBET КХЛ.

