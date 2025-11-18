  • Спортс
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждый день открываю новости после матчей – забил или нет. Не знаю, насколько ему нужен еще один рекорд Гретцки – он и так для нас герой»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев следит за успехами Александра Овечкина в НХЛ.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. Сейчас у капитана «Вашингтона» 980 голов, у Гретцки – 1016.

«Если Саша наберет хороший темп, то может побить рекорд Гретцки и в этом сезоне. Но это будет непросто и будет похоже на некий фантастический сценарий. Хотя чудеса случаются, особенно когда мы говорим об Овечкине.

Насколько Александру нужен еще и этот рекорд, я не знаю. Он и так для нас герой и рекордсмен всего и вся. Поэтому тут надо ему самому смотреть по физическому состоянию, желанию проводить еще сезон в НХЛ и вообще здесь огромное количество разных факторов. Ему прежде всего решать это с семьей и с командой.

Я знаю, что он очень хочет еще поиграть в «Динамо» перед завершением карьеры. Мы ждем от него всех рекордов. Каждый день после его матчей я включаю ТВ, открываю новости в интернете и жду, забил Саша или нет.

Он тяжело входил в этот сезон, но теперь вкатился и начал активно забрасывать шайбы. Будем надеяться, что так будет и дальше», – сказал Свищев.

