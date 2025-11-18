Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи

Куинн Хьюз из «Ванкувера» повторил один из рекордов НХЛ.

«Ванкувер » уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:8). Капитан «Кэнакс» Куинн Хьюз сделал 3 голевые передачи.

Он стал пятым защитником в истории НХЛ с 3 ассистами и более в трех матчах подряд. Ранее 26-летний игрок набрал 3 (0+3) очка с «Виннипегом» и 4 (0+4) – с «Тампой».

Хьюз повторил достижение Кэйла Макара (сезон-2023/24), Романа Йоси (сезон-2021/22), Рэя Бурка (сезон-1993/94) и Пола Коффи (сезон-1987/88). Отметим, что ни один из них не смог продлить серию до 4 матчей.

В текущем сезоне на счету защитника «Ванкувера» 20 (1+19) очков в 16 матчах.