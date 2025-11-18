  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи
1

Куинн Хьюз – 5-й защитник в истории НХЛ с 3+ ассистами в 3 матчах подряд. Капитан «Ванкувера» повторил достижение Макара, Йоси, Бурка и Коффи

Куинн Хьюз из «Ванкувера» повторил один из рекордов НХЛ.

«Ванкувер» уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:8). Капитан «Кэнакс» Куинн Хьюз сделал 3 голевые передачи.

Он стал пятым защитником в истории НХЛ с 3 ассистами и более в трех матчах подряд. Ранее 26-летний игрок набрал 3 (0+3) очка с «Виннипегом» и 4 (0+4) – с «Тампой».

Хьюз повторил достижение Кэйла Макара (сезон-2023/24), Романа Йоси (сезон-2021/22), Рэя Бурка (сезон-1993/94) и Пола Коффи (сезон-1987/88). Отметим, что ни один из них не смог продлить серию до 4 матчей.

В текущем сезоне на счету защитника «Ванкувера» 20 (1+19) очков в 16 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКуинн Хьюз
logoРоман Йоси
logoФлорида
logoПол Коффи
logoКэйл Макар
logoНХЛ
logoВанкувер
logoРэй Бурк
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский вышел на 9-е место в истории НХЛ по числу побед (438), обогнав Планта. У идущего 8-м Савчака – 445
вчера, 04:46
Робертсон с 6+3 – 1-я звезда недели в НХЛ, Дебринкет с 5+1 – 2-я, Куинн Хьюз с 7 передачами – 3-я
17 ноября, 20:21
Куинн Хьюз набрал 0+4 в матче с «Тампой». У него 25 игр с 3+ ассистами из 448 за карьеру в НХЛ, быстрее отметки достигли только 2 защитника – Орр и Коффи
17 ноября, 04:30
Главные новости
Хартли о 3:4 с «Шанхаем»: «После двух периодов счет по броскам был 31:5, «Локомотив» полностью контролировал матч. Но вся концентрация вылетела в окно в 3-м периоде»
сегодня, 19:33
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
сегодня, 19:18
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
сегодня, 18:58
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
сегодня, 18:48
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
сегодня, 18:45
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
сегодня, 18:35
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
4 минуты назад
Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
24 минуты назад
Козлов об 1:2 с «Сочи»: «Салават» подвела дисциплина, шесть удалений – это очень много. И они были невынужденными, не сказать, что соперник нас сильно душил»
36 минут назад
Галлан о 4:3 с «Локомотивом»: «Соперник был сильнее в двух периодах. А в третьем «Шанхай» нашел свои моменты, как раз с игрой в большинстве»
55 минут назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22