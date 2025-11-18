Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»
Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться.
Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта поделился мнением о возможной трансферной активности клубов НХЛ по ходу текущего регулярного чемпионата.
«Юта», «Каролина» и «Оттава» готовы усилить состав. В меньшей степени это относится к «Монреалю» и «Анахайму». Если появится крупная рыба, они будут главными претендентами.
Еще я бы включил «Нью-Джерси» в этот список. У них хорошая команда, и они справедливо считают, что сейчас самое время нанести удар», – сказал Паньотта на подкасте The Sheet.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
