Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться – они главные претенденты, если появится крупная рыба. «Нью-Джерси», «Монреаль» и «Анахайм» – в меньшей степени»

Дэвид Паньотта: «Каролина», «Юта» и «Оттава» хотят усилиться.

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта поделился мнением о возможной трансферной активности клубов НХЛ по ходу текущего регулярного чемпионата.

«Юта», «Каролина » и «Оттава » готовы усилить состав. В меньшей степени это относится к «Монреалю» и «Анахайму ». Если появится крупная рыба, они будут главными претендентами.

Еще я бы включил «Нью-Джерси » в этот список. У них хорошая команда, и они справедливо считают, что сейчас самое время нанести удар», – сказал Паньотта на подкасте The Sheet.

«Детройт» хочет обменять Густафссона и Хэмоника. Защитники перестали проходить в состав (The Fourth Period)