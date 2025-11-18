Рябыкин об уходе из «Локомотива»: «Сделали какого-то зверя из меня, чуть ли не бью хоккеистов. Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять»
Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход из клуба. Контракт со специалистом был расторгнут 17 ноября.
– Ходили слухи, что у вас были разногласия с лидерами «Локомотива». Это правда?
– Вы же многих лидеров знаете, позвоните им и спросите. Устал уже это комментировать. Из меня сделали какого-то зверя, чуть ли не бью хоккеистов, что за бред? Отношения с ребятами были нормальные, рабочие.
Я никогда не позволял себе кого-то унижать и оскорблять, не такой человек. Мы же взрослые люди. XXI век, позвоните и спросите, вам все расскажут.
– Какие отношения у вас были с Александром Радуловым?
– Опять же, нормальные рабочие отношения. Саня – эмоциональный парень, однако у меня с ним никогда не было никаких конфликтов.
– А с иностранцами?
– Их немного в «Локомотиве», но тоже были хорошие отношения. Позвоните тому же Мартину Гернату и узнайте, – сказал Рябыкин.
