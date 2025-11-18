«Торонто» добавил Танева в долгосрочный список травмированных. Защитник выбыл после столкновения с Мичковым
«Торонто» добавил Криса Танева в долгосрочный список травмированных.
35-летний защитник Крис Танев был переведен «Торонто» в долгосрочный список травмированных (LTIR).
Он не играет со 2 ноября. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» он столкнулся с форвардом «Флайерс» Матвеем Мичковым, после чего упал на лед и оставался лежать лицом вниз, пока медики оказывали ему помощь.
Позднее Танева выписали из больницы, но срок его восстановления не уточнялся.
В текущем сезоне защитник набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 5» в 8 матчах чемпионата НХЛ.
«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
