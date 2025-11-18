«Бостон» выставил Бичера на драфт отказов. У форварда 78 матчей за клуб в прошлом сезоне

«Бостон» выставил Джона Бичера на драфт отказов.

24-летний форвард Джон Бичер был выставлен «Бостоном» на драфт отказов. Если ни один клуб НХЛ не заберет игрока в течение 24 часов, его можно будет перевести в АХЛ.

«Брюинс » выбрали Бичера в первом раунде драфта (30-й номер) в 2019 году. Он провел 148 матчей в НХЛ и набрал 24 (12+12) очка.

В прошлом сезоне на счету форварда 11 (3+8) результативных действий за 78 игр, в этом – 1+0 в 6 матчах.