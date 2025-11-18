Дадонов о сборной: «У России есть одни из лучших хоккеистов мира, ни разу не игравшие на Олимпиаде. Печальная история, но мы ничего не можем сделать»

Евгений Дадонов поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026.

36-летний форвард «Нью-Джерси » Евгений Дадонов выразил сожаление из-за недопуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

– Несколько лет назад вы говорили, что соскучились по играм за сборную. Сейчас есть опасение, что вы больше не сыграете за национальную команду?

– Да, думаю об этом. Даже грустно становится. За сборную играл на чемпионате мира 2019 года и тогда представить не мог, что это может быть последний турнир за сборную.

– Есть чувство несправедливости, что наши игроки не примут участия в Олимпиаде?

– Грустно, но что тут поделать. Жалко очень многих ребят. У нас есть одни из лучших игроков в мире, которые ни разу не играли на Олимпиаде. И неизвестно, сыграют вообще или нет.

Это печальная история, но мы ничего с этим не сможем сделать, – сказал Дадонов .

