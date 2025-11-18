  • Спортс
  • Крикунов о Ротенберге во главе ХК «Динамо»: «Болельщики его ждут – это будет абсолютно правильный шаг руководства. В Петербурге он сильно вырос как тренер»
Крикунов о Ротенберге во главе ХК «Динамо»: «Болельщики его ждут – это будет абсолютно правильный шаг руководства. В Петербурге он сильно вырос как тренер»

Владимир Крикунов считает, что «Динамо» должен возглавить Роман Ротенберг.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Романа Ротенберга стоит назначить главным тренером московского «Динамо». Ранее бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова.

«Если в итоге так произойдет – это будет абсолютно правильный шаг со стороны руководства клуба. Но, я думаю, Роман сейчас сосредоточен совсем на другом и не собирается вставать на мостик в этом сезоне.

Но, как мне кажется, болельщики [«Динамо»] его уже ждут. Он способен встряхнуть команду сверху донизу и попутно сделать много полезных вещей для клуба.

За годы работы в Санкт-Петербурге Ротенберг сильно вырос как тренер», – сказал Крикунов.

Дмитрий Губерниев: «Назначение Ротенберга тренером «Динамо» было бы сильным ходом. Он умеет работать со звездами и методически понимает, что и как делать»

