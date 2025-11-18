«Даллас» перевел Дюшена и Эрни в долгосрочный список травмированных

«Даллас» перевел Мэтта Дюшена в долгосрочный список травмированных.

34-летний нападающий Мэтт Дюшен был переведен «Далласом » в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Форвард не выходит на лед в матчах НХЛ с 19 октября. Он провел 4 игры в текущем сезоне и набрал 2 (1+1) очка.

«Старс» также добавили в LTIR 30-летнего форварда Адама Эрни . На его счету 3 (2+1) очка в 14 матчах регулярного чемпионата.

Хоккеист получил повреждение нижней части тела и не выйдет на лед в матче НХЛ как минимум до 5 декабря.