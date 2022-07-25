«Спартак» об Индрашисе: «Это имиджевый удар, КХЛ и ФХР должны принять какие-то действия. Эта ситуация может сыграть против Европы»

В «Спартаке» считают, что ситуация с создает неприятный прецедент.

Хоккеист перешел в «Швеннингер», имея действующий контракт с московским клубом. Сообщалось, что игрок сборной Латвии не выплатил компенсацию.

«Наша позиция: Индрашис имеет контракт со «Спартаком», он зарегистрирован в лиге. Ситуация находится в правовом поле. И это и должны теперь принять какие-то действия. Потому что это имиджевый удар.

Есть нормы по уважению контрактов, есть отношения между международной федерацией, нашей федерацией и КХЛ, которой делегировали право проводить чемпионат.

Вообще эта ситуация может сыграть против Европы. Мы тоже можем вытаскивать игроков из европейских чемпионатов, когда у них действующие контракты. Создается очень неприятный прецедент, когда трансферная карта вроде бы и не нужна», – сообщили в .

«Спартак» объявил о контракте с Индрашисом в конце июня. Сообщалось, что Федерация хоккея Латвии может не допустить игрока к выступлениям за сборную в случае перехода в московский клуб. Индрашис заявил, что у него нет контракта со «Спартаком».