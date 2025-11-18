Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»
Джозеф Бландиси оценил игру Игоря Ларионова-младшего.
Нападающий СКА Джозеф Бландиси высказался о критике в адрес Игоря Ларионова-младшего.
«Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением.
Каждый раз после небольшого перерыва Игорь показывает хорошую игру. Это отлично лично для него и для всей команды. Против «Металлурга» он провел отличный матч», – сказал Бландиси.
В 20 матчах сезона Ларионов-младший забил 2 гола и сделал 4 передачи за СКА.
