Бландиси о Ларионове-младшем: «Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением»

Джозеф Бландиси оценил игру Игоря Ларионова-младшего.

Нападающий СКА Джозеф Бландиси высказался о критике в адрес Игоря Ларионова-младшего.

«Нет причин для критики его игры. У Игоря был непростой отрезок, когда он выходил с практически сломанной лодыжкой, а потом с отравлением.

Каждый раз после небольшого перерыва Игорь показывает хорошую игру. Это отлично лично для него и для всей команды. Против «Металлурга» он провел отличный матч», – сказал Бландиси.

В 20 матчах сезона Ларионов-младший забил 2 гола и сделал 4 передачи за СКА.

