Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана

Брэд Маршанд набрал очки в 8 матчах подряд.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» победила «Ванкувер» (8:5). Форвард «Пантерс» Брэд Маршанд набрал 2 (1+1) очка.
37-летний игрок продлил результативную серию до 8 матчей и побил рекорд клуба по этому показателю для хоккеистов в возрасте 37 лет и старше.
Маршанд превзошел достижение Джо Нуиндайка (7 игр в сезоне-2005/06) и Кори Стиллмана (7 игр в сезоне-2010/11).
Он также стал пятым хоккеистом за последние 10 лет с настолько продолжительной серией, наряду с Сидни Кросби (12 игр), Александром Овечкиным (10), Джо Павелски и Патриком Марло (по 9).
Отметим, что Маршанд набирает очки в 11 матчах подряд, но он пропустил одну из игр «Пантерс». В таких случаях лига считает, что серия прервана и отсчет начинается заново.
