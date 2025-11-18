  • Спортс
  • Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана
Маршанд набрал очки в 8 матчах «Флориды» подряд. Он побил рекорд клуба для игроков в 37+ лет, обойдя Нуиндайка и Стиллмана

Брэд Маршанд набрал очки в 8 матчах подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» победила «Ванкувер» (8:5). Форвард «Пантерс» Брэд Маршанд набрал 2 (1+1) очка.

37-летний игрок продлил результативную серию до 8 матчей и побил рекорд клуба по этому показателю для хоккеистов в возрасте 37 лет и старше.

Маршанд превзошел достижение Джо Нуиндайка (7 игр в сезоне-2005/06) и Кори Стиллмана (7 игр в сезоне-2010/11).

Он также стал пятым хоккеистом за последние 10 лет с настолько продолжительной серией, наряду с Сидни Кросби (12 игр), Александром Овечкиным (10), Джо Павелски и Патриком Марло (по 9).

Отметим, что Маршанд набирает очки в 11 матчах подряд, но он пропустил одну из игр «Пантерс». В таких случаях лига считает, что серия прервана и отсчет начинается заново.

Маршанд выбил 1000 очков в НХЛ! В 37 лет он тащит «Флориду»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
