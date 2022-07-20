Депутат Терюшков: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству. Нельзя уезжать в такое время в клубы вражеской страны»

Депутат Роман Терюшков назвал предательством отъезд россиян в .

Член комитета Госдумы по физической культуре отреагировал на высказывания финского депутата Тимо Хейнонена, который предложил дать политическое убежище российским хоккеистам, в том числе и вратарю Ивану Федотову, который сейчас служит в армии.

– Провокации со стороны западных стран были всегда, их задача – дестабилизировать ситуацию изнутри.

Спорт является одним из монолитов как советского, так и российского общества. Мы видели заявления Дарьи Касаткиной, которая открыто призывала менять гражданство детям и юношам.

Контрактные обязательства мы должны выполнять всегда, но ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству.

– Но за океаном выступают такие наши хоккейные звезды, как Овечкин.

– Если контракты были заключены ранее, то они обязательны для исполнения. Россия всегда выполняет все соглашения.

Хоккеистам нужно подумать о том, чтобы остаться здесь. Наш чемпионат менее коммерциализирован, но не менее интересен.

У Ивана Федотова был действующий контракт с (хоккеист в мае подписал соглашение с «Филадельфией» – прим. Sports.ru). Я разговаривал с представителями клуба, и это было неплохое соглашение по деньгам и перспективам. Нельзя уезжать в такое время и представлять интересы клубов не то что недружественной, а даже вражеской страны, – сказал Терюшков.