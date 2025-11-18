КХЛ дисквалифицировала Вагнера из «Шанхая» за непристойный жест и Першакова из «Сибири» за драку

КХЛ дисквалифицировала Остина Вагнера и Александра Першакова.

КХЛ дисквалифицировала форвардов Александра Першакова и Остина Вагнера на 1 матч. Причиной стала драка в конце игры FONBET КХЛ между «Сибирью» и «Шанхаем » (0:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири » Александра Першакова по п. 3.6 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки в последние пять минут матча), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Шанхая» Остина Вагнера наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойный жест по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»