Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»
Картер Харт прокомментировал свой первый матч за 22 месяца.
27-летний вратарь системы «Вегаса» Картер Харт ранее сыграл за «Хендерсон» против «Калгари Рэнглерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ, отразив 12 бросков из 14.
Он принял участие в официальной игре впервые с января 2024 года. Голкипер был временно отстранен НХЛ из-за обвинения в сексуализированном насилии.
«Я давно не играл, поэтому поначалу все ощущалось необычно. Но потом я быстро вернулся к определенной рутине, которую давно не делал.
Это как езда на велосипеде», – сказал вратарь Харт.
Картер Харт сыграл впервые с января 2024 года – в АХЛ за фарм-клуб «Вегаса». Оправданный по делу о сексуальном насилии вратарь отразил 12 из 14 бросков «Калгари Рэнглерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости