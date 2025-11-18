Харт о первой игре за 22 месяца: «Это как езда на велосипеде. Поначалу все ощущалось необычно, но я быстро вернулся к рутине»

Картер Харт прокомментировал свой первый матч за 22 месяца.

27-летний вратарь системы «Вегаса » Картер Харт ранее сыграл за «Хендерсон» против «Калгари Рэнглерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ, отразив 12 бросков из 14.

Он принял участие в официальной игре впервые с января 2024 года. Голкипер был временно отстранен НХЛ из-за обвинения в сексуализированном насилии.

«Я давно не играл, поэтому поначалу все ощущалось необычно. Но потом я быстро вернулся к определенной рутине, которую давно не делал.

Это как езда на велосипеде», – сказал вратарь Харт.

