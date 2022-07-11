В РАНХиГС сообщили, что Капризов в академическом отпуске: «Он у нас учился, это точно»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов находится в академическом отпуске.
О нынешнем положении хоккеиста сообщил в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимир Спиридонов.
«Он у нас учился, это точно. Потому что сейчас в академическом отпуске, если не путаю. Но это единственное, что я могу сказать», – заявил сотрудник учебного заведения.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов. Отец хоккеиста опроверг информацию о том, что форвард мог купить документ.
Как сообщалось, Капризову нужно было предоставить обновленную справку об учебе в РАНХиГС.
Позднее появилась информация, согласно которой нападающий «Миннесоты» не может въехать в США по причине отсутствия визы.
Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?