В РАНХиГС сообщили, что Капризов в академическом отпуске: «Он у нас учился, это точно»

Нападающий «Миннесоты» находится в академическом отпуске.

О нынешнем положении хоккеиста сообщил в эфире программы «Есть тема!» на заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимир Спиридонов.

«Он у нас учился, это точно. Потому что сейчас в академическом отпуске, если не путаю. Но это единственное, что я могу сказать», – заявил сотрудник учебного заведения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов. Отец хоккеиста опроверг информацию о том, что форвард мог купить документ.

Как сообщалось, Капризову нужно было предоставить обновленную справку об учебе в РАНХиГС.

Позднее появилась информация, согласно которой нападающий «Миннесоты» не может въехать в США по причине отсутствия визы.

Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?