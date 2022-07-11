«Федотов и Капризов играли в ЦСКА, почему не решили вопрос? Почему Иван не пошел в спортроту?» Гимаев-младший об армии

Бывший защитник ЦСКА высказался о клубе на фоне призыва в армию.

В июле вратарь сборной России был задержан по подозрению в уклонении от воинской службы. Как стало известно , вратарь примет военную присягу 6 августа. До этого дня 25-летний голкипер будет оставаться в учебной части в Северодвинске.

Кроме того, ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что нападающий «Миннесоты» может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов. Отец хоккеиста опроверг сообщения о том, что форвард мог купить документ.

«Думаю, им предложили эту услугу. Они спросили, насколько это законно. Им сказали, не парьтесь, все нормально, все пройдет. В таком русле это могло быть.

Они заняты профессиональной деятельностью, готовятся к матчам, тренируются. Агент, который получает с них деньги, должен заниматься этими моментами и вести дела. Если этого не происходит, то к агенту большие претензии.

Федотов и Капризов – оба парня играли в ЦСКА, почему они не решили вопрос? Федотов выступал за армейцев, почему перед переходом он не договорился с клубом, не пошел в спортроту? Можно было решить вопрос намного лучше, чем сейчас получилось.

Что касается Капризова, то, думаю, ему сказали, что сделают билет. Также виновато окружение, которое не направило Кирилла», – поделился мыслями бывший защитник ЦСКА Сергей Гимаев-младший.