Эндрю Потуральски: «Ги Буше знает, как выжать максимум из команды. Он давно в хоккее, чувствует его, понимает, когда надавить, а когда дать отдохнуть»

Эндрю Потуральски поделился мнением о тренере Ги Буше.

Нападающий «Авангарда » Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от работы с тренером Ги Буше .

– Ранее вы говорили, что очень хотели поработать под руководством Ги Буше. Вы были лично с ним знакомы перед приездом в «Авангард»?

– Нет, но мы хорошо поговорили друг с другом, прежде чем я подписал контракт. Это очень требовательный и интенсивный тренер, который постоянно сподвигает меня к тому, чтобы я становился лучше.

Мне нравится принимать новые вызовы, поэтому я и хотел поработать под руководством Буше.

– Это один из самых требовательных тренеров в вашей карьере?

– Однозначно! Благодаря этому он и является успешным тренером. Он прекрасно знает, как выжать максимум из команды. Возможно, кому-то это не нравится, но лично я хочу развиваться и становиться лучшей версией самого себя.

Кроме того, Буше – очень честный человек. Он уже давно в хоккее, поэтому прекрасно чувствует его. Ги отлично понимает, когда стоит надавить на нас, а когда, наоборот, дать отдохнуть.

Очень умный и опытный человек и тренер. Очень приятно осознавать, что наш наставник может в нужный момент зарядить нас.

– «Он звезда, но не ведет себя как звезда. Он лидер, хочет быть частью команды и делает окружающих лучше. Именно такие люди становятся победителями, а не просто хорошими игроками», – так Буше отзывался о вас.

– О, это здорово слышать! Родители воспитали меня так, чтобы я никогда не зазнавался и не думал лишнего о себе. Хоккей – командная игра, здесь нельзя играть только на самого себя. У нас в “Авангарде” прекрасный коллектив, – сказал Потуральски.