Губерниев о Капризове: «Агенты провалили работу. Они только деньги у ребят забирают – это чудовищно»

высказался об отказе во въезде в США.

Ранее стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США. Это может быть связано с тем, что в настоящее время у 25-летнего хоккеиста нет рабочей визы.

– Как вы думаете, возможна ли с Капризовым такая же ситуация, как с Федотовым?

– Хочу сказать, что хоккеистам нужно внимательнее выбирать свою команду, потому что агенты, которые работают по обе стороны океана в данном случае с Федотовым или с Капризовым, полностью провалили свою работу. Они только деньги у ребят забирают. Это, конечно, чудовищно.

В данной ситуации с Федотовым все понятно, а с Капризовым – это халатность и нужно, конечно, Кириллу и всем остальным ребятам думать и приглашать квалифицированных агентов.

Вместе с тем я очень симпатизирую Кириллу, но у меня к нему есть вопросы – такие вещи, как виза, нужно контролировать.

Надо все контролировать, особенно сейчас. Ты приехал в Россию и не оформил американскую визу – ну вот, пожалуйста, тебе и ответ.

Никак, я думаю, не связаны эти случаи. Единственное, что их связывает – абсолютно безалаберная, халатная, непрофессиональная работа агентов. Вот и все.

– Чем может закончиться эта история?

– Я вообще не думаю, что у Капризова есть какие-то проблемы с ВС РФ.

В конечном счете, если они есть вдруг есть, во что я не верю, то Капризов может играть в хоккей, например, за , будучи военнослужащим Российской Федерации.

Здесь возникает вопрос очень простой – зачем тогда он приезжал? Нужно было оформлять документы. Если он играет в «Миннесоте» – пусть дальше играет, – сказал комментатор «Матч ТВ».