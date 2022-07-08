Беттмэн о россиянах в НХЛ и службе в армии: «У нас нет полной информации об их отношениях с властями. Придется уважать этот процесс»

Гэри Беттмэн высказался о ситуации с российскими хоккеистами и призывом в армию.
Ранее на военную службу был призван вратарь Иван Федотов, подписавший контракт с «Филадельфией».
Также появилась информация о том, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов мог купить военный билет. Отец хоккеиста опроверг эти сообщения. Позже стало известно, что хоккеист решит вопрос с военкоматом до конца недели.
«Я не хочу говорить ничего, что может быть неверно истолковано или вызовет обострение щекотливой ситуации.
Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях хоккеистов в России с властями, и нам придется уважать этот процесс.
Думаю, лиге или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России», – заявил комиссионер НХЛ.