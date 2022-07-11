Ведущий «Матч ТВ» Анисимов: «Капризов в Москве. Информация о федеральном розыске не подтвердилась»

Ведущий сообщил, где находится .

«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения.

По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», – сказал Антон Анисимов в эфире программы «Есть тема!».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле по подозрению в незаконной помощи в приобретении военных билетов. Отец хоккеиста опроверг сообщения о том, что форвард мог купить документ.

Позднее появилась информация, согласно которой нападающий «Миннесоты» не может въехать в США по причине отсутствия визы.

Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?