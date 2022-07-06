«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик». Отец Капризова опроверг сообщения о том, что Кирилл купил документ

Отец Кирилла Капризова прокомментировал информацию о том, что его сын купил военный билет.

Ранее «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщал, что форвард ЦСКА Павел Карнаухов купил военный билет во время выступлений за . Утверждалось, что хоккеист приобрел документ у бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который в апреле этого года был задержан за то, что помогал спортсменам избежать службы в армии.

Также сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Капризов в то время также выступал за уфимский клуб и мог приобрести военный билет у того же человека.

«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», – сказал Олег Капризов.

Ранее вратаря сборной России Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, обвинив его в уклонении от службы в армии. Сообщалось, что голкипер находится в Северодвинске, где будет проходить службу в учебной части ВМФ РФ.