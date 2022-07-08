Юров об армии: «Я всем сказал, что учусь в педагогическом колледже. Пока студенты в России имеют отсрочку»

Данила Юров описал впечатления от драфта, где его выбрала «Миннесота».
– «Уайлд» – это клуб Кирилла Капризова. Приятно попасть в команду, за которую многие болеют в России?
– Да, это большой плюс. С этой командой многие знакомы, за ней следят. И как только я окажусь там, то будет проще понять всю эту атмосферу.
– Сам Капризов не звонил с поздравлениями?
– Еще нет. Сейчас в Москве только семь утра. Наверное, он спит.
– Какие ваши планы по карьере?
– У меня контракт с «Металлургом» еще на один год. Поэтому все мысли связаны с Магнитогорском. Сейчас вернусь в Россию и буду готовиться к сезону. Надо провести его очень хорошо. А потом уже решать, что делать. Но сейчас я головой и сердцем в Магнитогорске.
– Да, тем более у вас хорошо готовят звезд хоккея, начиная с Евгения Малкина.
– Безусловно, Магнитогорск – один из самых хоккейных городов в России. Люди переживают, болеют за «Магнитку». Там есть хорошая школа, созданы все условия. Отсюда такой результат.
– Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин строит на вас свои планы?
– Да, мы общались два-три раза за день. Он выразил слова поддержки и сказал, что «Миннесота» будет со мной на связи. В клубе станут отсматривать мои матчи и говорить, в чем добавить, как стать лучше. Я думаю, что попал в правильную организацию.
– Клубы НХЛ и вас самого напрягла тема с армией, в которую забрали Ивана Федотова?
– Об этом у меня спрашивали. Но я всем сказал, что учусь в педагогическом колледже. И пока студенты в России имеют отсрочку от армии по учебе. Тогда мне сказали: «Ну все, вопросов нет», – ответил 18-летний нападающий.
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