А что кроме спорного пенальти на Евро? Кучеров и Василевский захватили НХЛ, Косторная сменила имидж, у сына Цзю – 19-я (!) победа подряд, олимпийцы попались на мельдонии

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости вторника из мира другого спорта:

1. 🏒 «Тампа» обыграла «Монреаль» (1:0) и взяла финальную серию – 4-1. Это второй подряд Кубок Стэнли для Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева!

Кучеров – лучший бомбардир Кубка Стэнли-2021 с 32 очками в 23 матчах (первый со времен Лемье 2 раза подряд), а Василевский получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

2. 🏀 Травмы в НБА продолжают брать свое: Дарио Шарич вылетел с разрывом крестов.

Переходы в Европе: Родион Куруц продолжит карьеру в «Партизане», Джордан Микки подписался с «Зенитом», Айзея Кэнан остался в УНИКСе.

Известен предварительный состав олимпийской сборной по баскетболу 3х3. В нем по-прежнему Антон Понкрашов:)

3. 🎾 На «Уимблдоне» прошли мужские четвертьфиналы. Последний россиянин в сетке Карен Хачанов вел у Дениса Шаповалова 2:1 по сетам, но в итоге проиграл в пяти.

Роджер Федерер разгромно уступил Хуберту Хуркачу (обидчику Даниила Медведева) – 20-кратный чемпион «Больших шлемов» впервые с 2008 года проиграл сет 0:6.

Зато Новак Джокович продолжает выигрывать. У него 16-я победа подряд, 100-я в карьере – на траве и 10-й выход в полуфинал «Уимблдона».

4. 🏎️ Эксперты сайта «Ф-1» снова признали Ферстаппена лучшим – по итогам Гран-при Австрии, Хэмилтон – лишь 9-й.

5. 🥊 Титульный реванш бывшего чемпиона UFC Петра Яна и Алджамейна Стерлинга может пройти в октябре. Президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что поединок уже в разработке.

А еще Уайт сказал, что если Конор победит Порье в ночь на 11 июля, то тоже получит чемпионский бой. Интересно, но про Дастина функционер ничего не сказал.

Тимофей Цзю нокаутировал Стива Спарка в третьем раунде – и это уже 19-я победа подряд для сына Кости Цзю. 15 из них нокаутом, так что совсем скоро Тима ждут большие бои.

6. 🚣‍♂️ Гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Они должны были поехать на Олимпиаду в Токио. Спортсмены считают, что допинг им подсыпали.

7. 🏃‍♂️ Организаторы Токио-2020 запретили зрителям стоять вдоль дорог на марафонах и соревнованиях по ходьбе. В World Athletics пообещали разобраться.

8. Представители университетов США посещали Россию, пропагандируя американский студенческий спорт среди легкоатлетов. Все из-за нейтрального статуса россиян.

9. ⛸ Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная сменила имидж: покрасила волосы в фиолетовый и, похоже, подкачала губы. В комментариях ее раскритиковали, а позже фигуристка удалила пост.