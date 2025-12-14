Ротенберг о книгах: «Всем советую «Искусство побеждать» Тарасова. Там описано, как создавалась «Красная машина». По новым книгам у нас много идей – напрашивается о золоте Олимпиады-2018»

Роман Ротенберг: всем советую книгу Анатолия Тарасова «Искусство побеждать».

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг после победы над командой Казахстана (9:0) на Кубке Первого канала заявил, что всем советует прочитать книгу Анатолия Тарасова : «Искусство побеждать. Тайна советского хоккея».

– Какую книгу вы бы посоветовали прочитать каждому хоккеисту? И не планируете ли вы написать свою книгу?

– Всем советую прочитать книгу Анатолия Тарасова: «Искусство побеждать. Тайна советского хоккея». Там описано, как создавалась настоящая «Красная машина». На этом держится фундамент современной «Красной машины». На этом держится наше прошлое.

А по новым книгам идеи есть. Напрашивается книга о возрождении искусства побед – мы впервые в 2018 году завоевали золото Олимпиады, если считать с золотой Олимпиады‑1992. Мы видим, что «Красная машина» возрождается.

Мы видим, что есть прогресс в детском спорте. Мы возрождаем методики Тарасова, Тихонова , Юрзинова . Дальше мы говорим о практике – создание хоккейных школ, онлайн‑обучение. У нас очень много идей, – сказал Ротенберг.